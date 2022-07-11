І транзит російського газу не потрібен. Україна зароблятиме мільярди доларів на експорті електроенергії. Як це буде?

Що для України означає початок експорту електроенергії до Європи та скільки на цьому можна заробити.

30 червня розпочався комерційний експорт електроенергії до Євросоюзу. Першою українські кіловати отримала Румунія, через тиждень – Словаччина, а найближчим часом поставки підуть в Угорщину.

Наразі обсяги мізерні – всього 100 МВт-год, проте планується, що з кожним місяцем вони будуть зростати, а разом з ними й доходи держави.

В перспективі продаж електроенергії може принести більше грошей, ніж транзит російського газу, який Україна вже гарантовано втратить.

Що для України означає початок експорту електроенергії до Європи та скільки на цьому можна заробити?

Екстрена синхронізація

До початку повномасштабної війни, процес приєднання української енергосистеми до Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) планувалося завершити лише у 2023 році. А комерційний експорт очікувався тільки за рік після проходження цього етапу, тобто після 2024 року.

Хоча окремі європейські політики й такі плани називали дуже амбітними та оптимістичними.

Спочатку Україна мала пройти два етапи випробувань роботи в ізольованому, від РФ та Білорусі, режимі – взимку та влітку. 23 лютого розпочалася підготовка до першого етапу, який мав тривати три дні, після чого енергосистему планували знову під’єднати до Росії та Білорусі.

Так і сталось опівночі 24 лютого, а всього через декілька годин Путін оголосив Україні війну. Тож стало зрозуміло, що шляху назад вже немає і почалися перемовини з європейськими партнерами щодо термінової синхронізації.

Вже 16 березня Україна стала частиною єдиної енергосистеми Європейського Союзу, тобто українські енергетики за кілька тижнів впоралися з тим, що мали робити мінімум півтора року.

Після цього розпочалася підготовка до наступного етапу – синхронізації ринків, яка вже відкривала можливості для комерційних перетоків електроенергії. Цей процес також відбувся в рекордно стислі терміни.

Початок експорту

Довгоочікуваний експорт української електроенергії в Європейський Союз розпочався 30 червня з поставок в напрямку Румунії, а вже 7 липня – до Словаччини. На черзі – Угорщина.

Щоб отримати можливість постачати електроенергію в Євросоюз українські компанії спочатку мають викупити доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів на аукціоні "Укренерго". Саме ця державна компанія отримує найбільшу вигоду від експорту електроенергії.

На перших добових торгах за перетин спостерігалася жорстка конкуренція між виробниками електроенергії. В різні дні в торгах брали участь понад 10 учасників, а переможцями визнавались від 5 до 9 компаній.

Тільки за два дні "Укренерго" заробило 24 млн грн і це при тому, що обсяги експорту залишаються мізерними – всього 100 МВт-год.

Чому так мало і наскільки цей обсяг може зрости?

Мізерні обсяги експорту пов’язані з технічними передумовами, які перед Україною ставило ENTSO-E. Наприклад, умовами передбачено встановлення установок Statcom, які мають балансувати українську та європейську системи унеможливлюючи великі коливання напруги.

Керівник найбільшого приватного виробника електроенергії – ДТЕК Максим Тимченко стверджує, що за весь час синхронної роботи в енергосистемі не було жодних серйозних аномалій. Тому, за його словами вже сьогодні мінімум 800 МВт можна експортувати без встановлення додаткового обладнання і без ризиків для стабільності системи.

Загалом же, за словами Тимченка, працюючі лінії вже дозволяють експортувати 1600 МВт-год, а в "Укренерго" обговорюється відновлення лінії "Хмельницька АЕС – Жешув", яка додасть ще 1000 МВт-год. Поки ж кожного дня проходять аукціони на всього 100 МВт-год.

Як пояснює радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, існуючі домовленості з ENTSO-Е передбачають, що експорт збільшуватиметься поступово, відповідно до результатів кожного місяця.

"ENTSO-E не обмежили потужність, на яку щомісячно може збільшуватись експорт. 100 МВт – це мінімум. Решта залежить від того, які домовленості будуть на політичному рівні", – зазначає вона.

А вже після встановлення чотирьох установок Statcom вартістю 35 млн дол, які будуть готові до експлуатації тільки влітку 2023 року, Україна зможе відкрити всю свою потужність на повну.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв про низку технологічних ініціатив, які дозволять збільшити фактичну пропускну здатність між об'єднаною енергетичною системою України та країнами Євросоюзу до 4 ГВт-год і за найбільш оптимістичним сценарієм навіть 5 ГВт-год.

Найбільш реалістичний сценарій на сьогодні – це 800 МВт до кінця 2022 року, каже Зеркаль.

Скільки це в грошах?

Коли Україна скористається усіма можливості для експорту електроенергії, то зможе отримати прибуток не менший, ніж від транзиту газу.

Якщо в Україні електроенергія коштує близько 75 євро за МВт-год, то в Європейському Союзі ціна не опускається нижче 200 євро за МВт-год.

Так, за даними ExPro, погодинні ціни на ринках "на добу наперед" європейських країн-сусідів – Угорщина, Румунія, Словаччина – за 5-6 липня перевищували ціни на українському ринку в 4-6 разів.

В цей період ціни на європейських спотових сегментах ринку сягали 440 євро за МВт-год, а мінімальна позначка, до якої опускалась ціна в Румунії – 249 євро за МВт-год.

Якщо відштовхуватись від мінімальної ціни у 200 євро за МВт-год, то потужність експорту у 2 ГВт означатиме для України понад 3,5 млрд євро на рік (2000 МВт * 24 год * 365 днів * 200 євро).

При цьому, якщо наша країна використає свій шанс, то найбільше від експорту зароблятиме державна компанія "Укренерго".

"Для прикладу: на першому аукціоні по експорту в Румунію, 86% цінового спреду пішло на оплату перетину, тобто "Укренерго"", – пояснив Тимченко.

Хто може експортувати?

Якщо до синхронізації з ENTSO-E понад 95% експорту електроенергії з Бурштинського острова здійснювала група ДТЕК Ріната Ахметова, то відтепер це може робити будь-яка компанія, яка має відповідну ліцензію.

Для цього їй потрібно спочатку отримати доступ до перетину на аукціоні "Укренерго", а потім купити електроенергію на ринку.

За словами гендиректора "Української енергетичної біржі" Олександра Коваленка, біржа адаптувала свою систему для торгів на експорт, тим самим даючи продавцям інструмент прозорого продажу ресурсу, де ціна електроенергії визначатиметься в результаті конкурентного торгу. "На європейських ринках подібні механізми користуються популярністю", – каже він.

Наразі активну участь в щоденних аукціонах за перетин беруть 13 компаній.

"При цьому у нас є 200 компаній, зареєстрованих до участі в торгах – це і є потенціал зростання учасників аукціонів", – заявив заступник голови "Укренерго" Андрій Немировський.

А чи вистачить електроенергії Україні?

Через руйнування та окупацію територій Україна вже втратила велику кількість генеруючих потужностей. Водночас суттєво впало і споживання, через що в енергосистемі наразі спостерігається профіцит.

При цьому один зі сценаріїв проходження майбутнього осінньо-зимового періоду передбачає у разі необхідності повну зупинку експорту та залучення імпорту. Підтверджує це і міністр енергетики.

"Ми не будемо експортувати, якщо нам не буде вистачати у системі. Це очевидно. Якщо побачимо, не дай Боже, що внаслідок війни станеться дефіцит у нас усередині країни, то ми, звісно, скоротимо експорт – з урахуванням обсягу, якого потребуватиме вітчизняне споживання.

Наприклад, взимку експорт може бути меншим, адже головне й першочергове – безперебійно забезпечувати українців електроенергією", – сказав Галущенко.