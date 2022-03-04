Летать будут на "жигулях": как Россия похоронила свою гражданскую авиацию

Как нападение на Украину "убило" одну из немногих отраслей, которые успешно развивались в соседней стране?(укр)

Напад путіна на Україну позбавив росіян колишнього, умовно безтурботного життя. За тиждень після вторгнення запроваджені проти режиму путіна санкції, обмежили їм можливість купувати нові автомобілі, техніку, меблі, одяг та деякі харчові продукти.

Завдяки діям відповідального західного бізнесу в країні-агресорі вже припинена робота низки інтернет-сервісів та заборонений прокат фільмів окремих кінокомпаній. Але це ще не все.

Під приціл потрапили російські авіаперевізники. Ця галузь в диктаторській Росії критично залежна від західних страхових компаній, лізингодавців, виробників літаків, і співпраці зі світовими аеропортами.

Саме тому мантра режиму путіна про імпортозаміщення в авіаційній галузі може залишитись лише у блакитних мріях прем’єра країни-агресора Мішустіна.

Одразу 36 країн заборонили перельоти до Росії, на що країна-окупант відповіла дзеркальною забороною.

Крім того, Європейський Союз заборонив лізинг, страхування, постачання деталей та техобслуговування для літаків з "ерефії". Компанія Boeing призупинила операції в Росії, а Airbus припинила постачання запчастин та послуг для російських компаній.

Як військова агресія проти України ховає одну з небагатьох галузей, які успішно розвивались в сусідній країні?

Авіаційний канібалізм

Парк російських авіаційних компаній на дві третини складається з американських та європейських літаків. За даними агентства Cirium Fleets, в їх користуванні перебували 332 літаки Boeing та 304 – Airbus.

І оскільки санкції заблокують постачання деталей до країни-агресора та страхування суден, які знаходяться в користуванні російських компаній, лізингодавці, тобто власники, вже вимагають повернення своїх літаків з Росії.

Надалі з проблемами обслуговування зіткнуться й ті літаки, якими володіють російські компанії.

Річ у тім, що американська Boeing та європейський Airbus відключили російські літаки від доступу до технічної документації. Як зазначає видання Avianews, через це інженери не зможуть легально обслуговувати лайнери цих марок.

"Без актуальної інформації не можна навіть змінити лампочку. Тобто, літак працює до найближчого дефекту чи найближчої перевірки. Після цього він "не у сервісі". Будь-який літак з цього моменту буде нелегальним.

Наступна ревізія документації запланована на 1 травня. З цього дня наявна документація буде недійсною і використання літака буде злочином. В будь-якому аеропорті такий літак можуть зупинити через небезпеку", – пояснив авіаінженер Павло Кошелев.

Літаки постійно перебувають під технічним наглядом: від щоденних перевірок до капітального техогляду кожні кілька років.

Тепер російський уряд має думати над тим, щоб розбудувати власну систему технічного обслуговування літаків та інтегрувати її у глобальну. Без постачання запчастин це буде зробити вкрай важко.

Агентство Reuters зазначає, що російські літаки зможуть літати Росією, поки вони мають запасні запчастини. Але згодом, через дефіцит компонентів доведеться розбирати непотрібні літаки та переставляти деталі з них на активні судна.

Такий "канібалізм" стане можливим, бо через закрите небо потреба у літаках значно зменшиться. Де вони візьмуть літаки на запчастини?

Існує вірогідність, що росіяни заборонять повертати західним власникам авіалайнери, які перебувають у лізингу. За даними РБК, уряд країни-окупанта вже розглядає можливість націоналізації західних літаків.

Якщо росіяни не зможуть викупити або забрати літаки, лізингодавцям все одно буде важко повернути свою власність. Перевезти сотні повітряних суден в умовах закритого неба за короткий термін фізично дуже важко. Тому компроміси між власниками літаків та російським урядом цілком можливі.

Навіть у випадку націоналізації легально користуватись цими літаками росіяни довго не зможуть через зазначені раніше причини. Тому ці судна першими потраплять "під ніж" для потреб активних суден російських авіакомпаній.

Власні розробки Росії та імпортозаміщення теж під великим питанням.

Виробництво літаків – це глобалізований процес. Навіть американські Boeing збирають із запчастин щонайменше з 9 передових західних технологічних країн. Зібрати повний виробничий ланцюг сучасного авіалайнеру в одній або двох країнах – неможливо.

Зараз у РФ йдуть розмови про повернення до життя старих радянських літаків Ан-24/26, Ту-134/154, Як-40/42 та Іл-96.

Економічні збитки

До оголошення війни Україні російська авіаційна галузь активно розвивалась. У докризовому 2019-му році пасажиропотік в Росії зріс на 7,5%, випереджаючи загальносвітові показники майже у два рази.

Випереджаючими темпами відновлювалась галузь і після коронавірусної кризи.

Зараз можна впевнено сказати – весь прогрес, якого досягали десятиліттями, помножили на нуль. Із забороною польотів до ЄС та Південної Америки Росія втратить ринок, де зосереджено майже 40% світового пасажиропотоку.

"Це буде удар який вони нічим компенсувати в економічному плані не зможуть. Ці пасажиропотоки перейдуть компаніям Туреччини, Китаю та до інших сусідів через пересадочні рейси", – сказав авіаексперт Богдан Долінце.

Одразу після введення санкцій Росія зняла обмеження з рейсів до Китаю та Індонезії для своїх авіакомпаній. Однак цей крок радше був символічним.

Реально переорієнтація на Азію не замінить колишні рейси, адже Росія поки не має таких стійких людських та ділових зв’язків із цим регіоном, якщо порівнювати із Європою. Піднебесна та Індонезія не входять і до топ-20 найпопулярніших напрямків у росіян.

Мова йде про бізнесменів, студентів, туристів трудових мігрантів. Всі вони здебільшого зав’язані на поїздках у Європу і зараз будуть змушені користуватись обхідними рейсами, іншими видом транспорту або просто припинити подорожувати.

Найпопулярнішим туристичним напрямком у росіян залишається Туреччина, яка поки залишається відкритою.

Однак авіаційна галузь в будь-якому випадку змушена буде скорочуватись, що неминуче відчують на собі усі росіяни.

Велике схлопування

Проблема з літаками, втрата ринків, зменшення ділової активності та ізоляція змусять галузь скорочуватись та зазнавати збитків. Авіаперельоти завжди є надчутливими до будь-яких економічних криз.

В умовах невизначеності авіакомпанії щодня зазнають десятки мільйонів доларів збитків, бо не можуть довгостроково планувати та оптимізувати роботу.

Наслідки 2020-го року світові перевізники відчувають досі. За даними Flight Radar, пасажиропотік досяг докризового рівня лише у січні цього року. І поки світові компанії повільно оговтуються після пандемії, російська влада просто "вбиває" свої компанії.

Аби не збанкрутувати оператори з країни-окупанта змушені будуть отримувати мільярдні дотації. У 2021 році державний "Аерофлот", на який припадає 40% російського авіаринку, і без санкцій отримав збитки на 45,6 млрд рублів.

Кількість рейсів неминуче впаде, і безліч спеціалістів ризикують втратити роботу. В одному лише "Аерофлоті" працює більше ніж 30 тисяч людей. Крім них, наслідки відчують і звичайні пасажири.

"Авіакомпанії та аеропорти почнуть збільшувати операційні витрати, і великі гравці накопичуватимуть збитки. Старі літаки, які доведеться використовувати замість Боїнгів, є менш комфортними, дорожчими для польотів та менш надійними. Кінцевий пасажир матиме вибір платити на 50-100% більше за гірший продукт, або просто обирати сторонні іноземні авіакомпанії", – сказав Долінце.

З роками галузь адаптується та продовжить існування. Однак за обсягом ринку, безпекою та співвідношенням "ціна-якість" це однозначно буде відкат на багато років назад.