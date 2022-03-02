Airbus зупинив підтримку всіх російських авіакомпаній
Airbus зупиняє поставки в Росію своїх запчастини та підтримку російських авіакомпаній, та оцінює, чи зможе його московський інженерний центр продовжувати надавати послуги місцевим клієнтам в умовах санкцій.
Про це повідомляє Reuters.
"Інженерний центр Airbus в Росії (ECAR) призупинив усі свої операції щодо Airbus відповідно до санкцій", - йдеться в повідомленні компанії.
"Щодо інженерних послуг, які ECAR надає своїм російським клієнтам, ECAR аналізує санкції щодо експортного контролю, щоб визначити, чи можливо продовжувати цю діяльність відповідно до санкцій", - сказав Airbus, додавши, що він дотримується всіх чинних законів.
Інженерний центр Airbus в Росії був створений в 2003 році в рамках спільного підприємства Airbus, Systema Invest і групи Kaskol. В ньому працюють 200 російських інженерів.
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