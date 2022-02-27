ЄС повністю зачиняє авіапростір для Росії
Неділя, 27 лютого 2022, 19:06
Євросоюз повністю закриває авіапростір для Росії: забороняють літаки російських компаній та такі, що зареєстровані або контрольовані в РФ.
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заяви у ході пресконференції.
Вона пояснила, що санкції означатимуть заборону російським літака на відправлення чи приземлення на території Євросоюзу, а також польоту над нею.
Це стосуватиметься всіх літаків, зокрема приватних, що означає кінець приватним перельотам російських олігархів до ЄС.
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