ЄС повністю зачиняє авіапростір для Росії

Євросоюз повністю закриває авіапростір для Росії: забороняють літаки російських компаній та такі, що зареєстровані або контрольовані в РФ.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заяви у ході пресконференції.

Вона пояснила, що санкції означатимуть заборону російським літака на відправлення чи приземлення на території Євросоюзу, а також польоту над нею.

Це стосуватиметься всіх літаків, зокрема приватних, що означає кінець приватним перельотам російських олігархів до ЄС.



