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ЄС повністю зачиняє авіапростір для Росії

Неділя, 27 лютого 2022, 19:06

Євросоюз повністю закриває авіапростір для Росії: забороняють літаки російських компаній та такі, що зареєстровані або контрольовані в РФ.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заяви у ході пресконференції.  

Вона пояснила, що санкції означатимуть заборону російським літака на відправлення чи приземлення на території Євросоюзу, а також польоту над нею.

Це стосуватиметься всіх літаків, зокрема приватних, що означає кінець приватним перельотам російських олігархів до ЄС.

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авіаперевезення санкції війна

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