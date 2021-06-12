МГУ остался без набсовета, а Оператор ГТС - без общего собрания: итоги недели для госпредприятий

МГУ залишився без наглядової ради. Згідно з повідомлення про виникнення особливої інформації на сайті АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), 1 червня 2021 року сплив термін дії повноважень трьох незалежних членів наглядової ради компанії, а саме: Фабріса Нуайлана, Яна Чадама та Каріни Лучінкіної.

Раніше Мінфін як суб'єкт управління "МГУ" продовжив повноваження цих членів наглядової ради з 1 березня до 1 червня 2021 року, оскільки 1 березня закінчився трирічний термін, на який їх було обрано. Зазначимо, що правові підстави для такого продовження чітко не передбачені чинним законодавством.

У свою чергу, повноваження іншого члена наглядової ради (представника держави), Адомаса Аудікаса, які закінчились 1 березня, Мінфін не продовжував. "МГУ" оприлюднив інформацію про це лише 18 березня із порушенням передбачених законодавством строків для розкриття особливої інформації.

Таким чином, наразі "МГУ" залишається з недієздатною наглядовою радою, яка складається з одного члена (представника держави) Віктора Пинзеника.

Раніше уряд оголосив конкурсний відбір до наглядової ради "МГУ". Як ми повідомляли раніше, незалежні члени Номінаційного комітету, які у складі комітету мали відбирати нових членів наглядової ради "МГУ", припинили свою роботу наприкінці квітня після того, як Кабінет Міністрів України змінив керівництво "Нафтогазу". Тоді незалежні члени Номінаційного комітету заявили, що припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов'язання уряду поважати інститути корпоративного управління.

"МГУ" - компанія, яка володіє "Оператором газотранспортної системи України" (ОГТСУ), при чому наглядова рада "МГУ" виконує функцію загальних зборів "ОГТСУ". Відтак недієздатність наглядової ради "МГУ" означає, що в "ОГТСУ" наразі заблоковано прийняття низки ключових рішень.

"ОГТСУ" - найприбутковіше держпідприємство в Україні. Як ми повідомляли минулого тижня, "ОГТСУ" за результатами 2020 року отримав прибуток у розмірі 20,4 млрд грн, тоді як більшість із 15 найбільших державних підприємств України завершили 2020 рік зі збитками.

Бізнес-омбудсмен запропонував прив'язати винагороду членів наглядових рад до виконання держкомпанією поставлених перед нею цілей. Бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький запропонував відобразити в законопроекті № 5593 можливість визначення цілей держкомпаній через ключові показники ефективності (КПЕ), а також, щоби винагорода членів наглядових рад залежала від виконання цих цілей.

[Зазначаємо, що згідно з передовими міжнародними практиками винагорода членів наглядових рад має бути фіксованою і не залежати від фінансових результатів компанії. Це необхідно для того, щоби наглядова рада неупереджено оцінювала діяльність виконавчого керівництва та могла запобігти йому у прийнятті надмірних ризиків. – SOE Weekly.]

Як ми повідомляли раніше, минулого тижня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 5593 щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава. Законопроект внесено трьома народними депутатами з фракції Слуги Народу.

Команда SOE Weekly проаналізувала цей проект закону. У ньому пропонується закріпити на рівні закону норму про те, що Кабінет Міністрів України (КМУ) може призначати та звільняти керівників держкомпаній (суб’єктом управління яких є КМУ) виключно за пропозицією наглядових рад держкомпаній. Таким чином, остаточне рішення про призначення/звільнення керівника залишатиметься за КМУ, що збереже за державою можливість для політичного втручання у діяльність держкомпаній. Також законопроектом передбачено збереження за КМУ існуючих повноважень щодо затвердження фінансових планів держкомпаній.

Перший віце-прем'єр обговорив з представниками ЄБРР питання корпоративного управління. Перший віце-прем'єр - Міністр економіки Олексій Любченко провів зустріч з керуючим директором Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та іншими представниками ЄБРР.

Під час зустрічі її учасники, зокрема, обговорили реформу корпоративного управління в Україні.Представники ЄБРР озвучили ключові пріоритетні напрями своєї діяльності в Україні, у тому числі, наголосили на продовженні співпраці з "Укравтодором", в рамках якої передбачено зміцнення корпоративного управління та антикорупційної політики. Також, уряд та представники ЄБРР обговорили питання відновлення роботи Номінаційного комітету.

НБУ погодив нового голову правління ПриватБанку. 8 червня Національний банк України (НБУ) погодив кандидатуру Герхарда Бьоша на посаді голови правління "ПриватБанку". Бьош був призначений наглядовою радою банку строком на п’ять років.

Посли країн G7 в Україні відзначили професійний та конкурентний процес відбору голови правління "ПриватБанку". Вони також наголосили, що продемонстрована у процесі відбору стійкість до зовнішнього тиску свідчить про переваги належного корпоративного управління.

Два тижні тому ми повідомляли, що наглядова рада "ПриватБанку" призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

Держкомпанії під управлінням Мінекономіки принесли мільярдні збитки у 2020 році. За 2020 рік підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економіки, відзвітували про сукупні чисті збитки на суму 5,8 млрд грн. За повідомленням Марлін, найбільші збитки за 2020 рік отримали:

"Державна продовольчо-зернова корпорація України" – 5,8 млрд грн;

"Аграрний фонд" – 197 млн грн;

Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод" – 156,9 млн грн;

Державне підприємство "Конярство України" – 92,3 млн грн.

Для порівняння, за результатами 2019 року держкомпанії Мінекономіки відзвітували про 4,9 млрд грн збитку. За підсумками 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на державних підприємствах Мінекономіки становила 23 651 осіб.