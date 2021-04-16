АРМА визначило управителя "труби Медведчука"

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу "Самара –Західний напрямок" дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Переможець повністю відповідав установленим критеріям відбору та запропонував найбільш вигідні економічні умови", – зазначили в АРМА.

З’ясувалося, що крім "Укртранснафти" у конкурсі брало участь "Прикарпатзахідтранс" – компанія, якій своєю ухвалою Вищий антикорсуд заборонив розпоряджатися даним активом.

"Окрім цього, АТ "Укртранснафта" має більшу матеріально-технічну базу та кількість кваліфікованих фахівців", – додали в агентстві.

Далі має бути здійснена оцінка активів та укладено договір між АРМА та "Укртранснафта".

Довідка: Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна. Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали. Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадуємо:

Документи на конкурсному відборі управителя для арештованої частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" подали 2 компанії.

Президент Володимир Зеленський заявив про повернення у держвласність рішенням РНБО частини нафтопроводу "Самара-Західний напрямок", протягом 2017-2019 років було знищено 400 км нафтопроводу.

"Дочка" Нафтогазу АТ "Укртранснафта" приймає на тимчасове відповідальне зберігання частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

На засіданні 19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення вжити "невідкладних заходів" для повернення нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" у власність України.

У 2015 році російська "Транснефть" заявила про продаж "ПрикарпатЗахідтранс". Наразі серед власників вказано німця Анатолія Шефера, який пов'язаний з оточенням Віктора Медведчука, а також компанію Інтернешнл трейдінг партнерс АГ. Третім власником є "Нафтобітумний завод", який у 2019 році придбав контрольний пакет акцій в статутному капіталі "Прикарпатзагадтранс". Компанією володіє білоруський бізнесмен Мікалай Варабей.

Економічна правда