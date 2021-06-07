Компенсація 1,3 мільярда доларів за Крим: Ощадбанк подав апеляцію на скасування рішення арбітражу

Ощадбанк подав до касаційного суду Франції заяву про оскарження рішення апеляційного суду Парижа про відсутність у арбітражу юрисдикції у справі про відшкодування банку 1,3 млрд дол збитків від анексії Криму

Про це повідомив голова правління банку Сергій Наумов.

За словами Наумова, рішення апеляційного суду ніяк не вплинуло на фінансовий стан банку.

Нагадаємо:

30 березня 2021 року Апеляційний суд Парижа підтримав позицію Міністерства юстиції Російської Федерації про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на 1,3 мільярда доларів.

Ощадбанк вважає таке рішення апеляційного суду з точки зору права помилковим та таким, що суперечить усталеній прецедентній практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Повідомлялось, що банк планує негайно оскаржити це рішення.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

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