Укртранснафта приймає на зберігання "трубу Медведчука"

"Дочка" Нафтогазу АТ "Укртранснафта" приймає на тимчасове відповідальне зберігання частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Про це повідомляє пресслужба товариства.

"За рішенням Вищого антикорупційного суду, компанія має забезпечити охорону та утримання в належному стані об’єктів нафтопродуктопроводу, що розташовані на території України. При цьому компанія не здійснюватиме управління системою", - пояснили в "Укртранснафті".

Зазначається, що витрати на утримання трубопроводу погоджені єдиним акціонером товариства – НАК "Нафтогаз України". Держава має компенсувати компанії ці видатки відповідно до чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що витрати на утримання майна у Нафтогазі оцінили обсягом у 200 мільйонів гривень.

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Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Суд визначив, що, до обрання управителя майном за результатами конкурсу АРМА, воно перебуватиме на відповідальному зберіганні Укртранснафти.

НАК "Нафтогаз України" як єдиний акціонер АТ "Укртранснафти" надала товариству дозвіл на прийняття нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" на тимчасове зберігання без права користування.

На засіданні 19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення вжити "невідкладних заходів" для повернення нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" у власність України.

Економічна правда