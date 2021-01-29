Рада прийняла законопроєкт про реформу "Укроборонпрому" за основу

Верховна Рада на засіданні 29 січня прийняла за основу законопроєкт щодо трансформації ДК "Укроборонпром".

Законопроєкт підтримали 227 депутатів, проти - 22, утрималось - 47, ще 41 нардеп не голосував.

У проєкті закону йдеться про "визначення особливостей правового, економічного та організаційного регулювання перетворення Державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство". Водночас державні унітарні підприємства концерну перетворять на господарські товариства.

Проектом, зокрема, передбачається врегулювати проведення реформування Концерну та його учасників у три етапи, зазначають у пояснювальній записці.

Перший етап реформування передбачає підготовку учасників Концерну до реорганізації. "На даному етапі ДК "Укроборонпром" залишається уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в ОПК (до моменту перетворення на акціонерне товариство)", - зазначають автори законопроєкту.

Наглядова рада Концерну складається з 7 членів, 2 з яких призначаються Президентом України, 2 – Кабінетом Міністрів України, а 3 є незалежними

Другий етап реформування передбачає перетворення учасників Концерну на господарські товариства або товариства з обмеженою відповідальністю

Третій етап реформування передбачає безпосередньо перетворення Концерну в акціонерне товариство, зокрема - прийняття відповідного рішення Кабміном та затвердження статуту.

"Засновником та єдиним акціонером акціонерного товариства, утворене в результаті перетворення Концерну, є держава в особі Кабінету Міністрів України", - йдеться у даних законопроєкту.

Нагадаємо:

Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки рекомендував Раді включити до порядку денного сесії і прийняти за основу законпроєкт про трансформацію "Укроборонпрому".

Ухвалення законпроєкту №3822 про особливості реформування підприємств ОПК держформи власності очікується до 30 квітня 2021 року, після чого до кінця червня 2021 року відбудеться ліквідація ДК "Укроборонпром".

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.

Економічна правда