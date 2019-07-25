Конфлікт у "Нафтогазі": управління Вітренка розгромило Коболєва і наглядову раду

23 липня відділ маркетингових досліджень НАК "Нафтогаз України" підготувало документ під назвою "Оцінка прогресу організаційної трансформації "Нафтогазу", в якому відображена поточна ситуація з корпоративною реорганізацією держкомпанії.

Копія документа є у розпорядженні Економічної правди.

"Трансформація значно відстає від графіка, що робить "Нафтогаз" вразливим для короткострокових і середньострокових загроз і викликів. Ми бачимо високий ризик того, що "Нафтогаз" зіткнеться з серйозним дефіцитом грошових коштів у 2020 році, який буде викликаний відсутністю доходів від транзиту газу. Зважаючи на ці проблем незначний прогрес трансформації створює високий ризик розпаду "Нафтогазу" - тому що навіть новий уряд у кінцевому підсумку перестане розуміти, яку ціннісну роль може виконувати нинішнє керівництво компанії", - зазначається у документі.

Управління маркетингових досліджень НАК вказує, що провів низку інтерв'ю з бордом компанії, за підсумками яких були встановлені різночитання по декільком принциповим пунктам.

Перший - недотримання внутрішніх управлінських стандартів.

"Багато наших інтерв'юери повідомили, що стурбовані тим, що поведінка СЕО (Андрій Коболєв - ЕП) відрізняється від спочатку домовлених принципів: втручання СЕО являє собою звичайне явище", - зазначається у документі.

Другий - відсутність відчутних результатів у напрямі організаційної трансформації "Нафтогазу".

"Наші недавні інтерв'ю з топ-менеджментом не показали ніякої розстановки і розуміння цілей первинної трансформації НАК "Нафтогаз України". Зокрема, Юрій Вітренко розповів нам, що першою і головною метою було швидке перетворення "Нафтогазу" в ефективну компанію з системою стримувань і противаг, що мінімізує залежність розвитку компанії від конкретних особистостей", - йдеться у документі.

Зі свого боку Андрій Коболєв повідомив, що це не було першочерговим завданням трансформації, та що він не знав про таку ідею. У його розумінні, ключовою метою було швидке досягнення фінансової стійкості НАК, пояснюється у документі.

"З огляду на те, що Вітренко спочатку займався розвитком корпоративної трансформації "Нафтогазу", а Коболєв відповідав за реалізацію трансформації, ми вважаємо таку різницю думок руйнівним прихованим конфліктом", - підкреслили у НАК.

Є й інше пояснення такої різниці думок: СЕО може використовувати свою інтерпретацію, тому що може шукати виправдання для зриву графіка перетворень, пише управління маркетингових досліджень НАК.

У його висновках говориться також про суб'єктивність поведінки наглядової ради "Нафтогазу", яка часто невиправдано ставала на бік Коболєва.

"Наглядова рада виявилася не здатною оскаржувати рішення топ-менеджменту, а також не може задати правильний напрямок при пошуку виходу із ситуації в окремих критичних сферах. Наглядова рада не готова притягнути до відповідальності СЕО за невиконання організаційної трансформації компанії", - зазначається у документі.

І додається: "Як показали наші інтерв'ю, деякі члени топ-менеджменту стурбовані тим, що в компанії немає фахівців, які займаються технічними питаннями нафти і газу. Така відсутність навичок створює величезні ризики для "Нафтогазу". Усі ці проблеми призводять до того, що не існує адекватної системи "стримувань і противаг" між наглядовою радою та правлінням".

Управління маркетингових досліджень "Нафтогазу" підпорядковується безпосередньо виконавчому директору компанії Юрію Вітренку.

ЕП звернулася до Вітренка із проханням прокоментувати даний звіт, але він повідомив, що "не знає звідки у редакції даний документ і тому не може коментувати його зміст".

На питання, чи відображає даний звіт його точку зору, Вітренко повідомив, що вищезгадане управління є незалежним ланкою у "Нафтогазі".

"Їх точка зору може не збігатися з моєю. І я їм точно не можу наказати, що писати, а чого не писати. І ви повинні розуміти, що мені не треба прикриватися управлінням досліджень для того, щоб відобразити свою точку зору. Я можу і так її висловити, і вона у мене ще більш критична, ніж у управління", - сказав Вітренко.

За даними ЕП, спочатку за розробку плану корпоративної трансформації НАК "Нафтогаз України", обговорення якої було розпочато ще в 2017 році, відповідав Вітренко.

Але у жовтні 2018 року Вітренко був відсторонений від цього процесу через різницю в підходах до трансформації з Коболєвим.

Дмитро Рясний