джерело: Ведомости

П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу для своїх виробничих потреб.

Про це ЕП стало відомо від співрозмовника на ринку.

За його словами, ці 5 компаній, за його даними, купують газ для своїх виробничих потреб, а не для трейдерства на українському ринку.

"Газпром дуже неохоче дає іншим компаніям дозвіл на перепродаж газу, отриманого за прямими закупками", – зазначив він.

Назви компанії і сферу діяльності співрозмовник уточнювати відмовився. Також він запевнив, що не знає контрактну ціну та про які обсяги газу йдеться.

Нагадаємо:

Раніше Кабмін опублікував протокол зустрічі представників ЄС, України та РФ, а також компаній цих країн, що відбулася у п'ятницю.

У підписаному сторонами протоколі ніяких домовленостей щодо поставок газу немає, проте зазначається, що сторони розглянуть таку можливість з урахуванням формування ціни на базі європейського хабу.

"Для нас надзвичайно важливо, що там немає політичної ціни, там дійсно є європейський хаб. Це потенційно може вивчатися, але не є елементом пакету", – заявив напередодні міністр енергетики Олексій Оржель.

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".



Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.

Економічна правда