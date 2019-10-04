Окремі норми ухваленого Верховною Радою законопроекту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів можуть призвести до зростання середньої ціни на сигарети на 18%.

Про це йдеться в зверненні асоціації "Укртютюн" до народних депутатів.

Так, 4 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроекту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів та ЄСВ. Як зазначається в листі "Укртютюну", документ містив нелогічну для його змісту поправку депутатів "Слуги народу" Олександра Дубінського та Олександра Юрченка.

"Зазначена поправка була внесена з порушенням регламенту та жодним чином не пов’язана зі змістом законопроекту", — наголошують в Асоціації.

Виходячи із згаданої поправки до законопроекту:

Депутати запропонували до 1 січня 2021 року зобов'язати виробників сигарет продавати свою продукцію компаніям, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, за цінами, що не перевищують 80% від максимальної ціни в роздробі з урахуванням ПДВ та акцизного збору. За невиконання штраф — 100% вартості реалізованої продукції,але не менше 200 тис. гривень.

У свою чергу, компанії, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, повинні продавати тютюнові вироби підприємствам, що отримали ліцензію на роздрібну торгівлю, за цінами, що не перевищують 87% від максимальної ціни в роздробі з урахуванням ПДВ та акцизного збору. За невиконання штраф — 100% вартості реалізованої продукції,але не менше 100 тис. гривень.

Зазначений розподіл не розповсюджуватиметься на виробництво сигарил, сигар і тютюну для самокруток.

Від редакції: Фактично йдеться про розподіл доходів від продажу тютюну між трьома групами: перша — виробники сигарет, друга — оптові продавці, третя — дрібні торговці, які продають в роздробі. Друга група фактично представлена одним гравцем — скандально відомою компанією "Тедіс Україна". За інформацією ЕП, роздрібні торговці отримують наразі від компанії "Тедіс", яку підозрюють в монополізації ринку, не більше 5% від кінцевої ціни. Як розподіляють дохід виробники тютюну і "Тедіс", невідомо.

В листі "Укртютюн" зазначає, що це призведе до обмеження конкуренції як між виробниками та імпортерами, так і між підприємствами роздрібної торгівлі, а також до подорожчання тютюнових виробів і зростання обсягів нелегальної торгівлі.

За підрахунками Асоціації, таке нововведення призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку), як це передбачено Податковим кодексом.

"Це означатиме подорожчення сигарет в середньому на 13 гривень, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі", — запевняють в Асоціації.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"— № 1049.

Економічна правда