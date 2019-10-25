Тютюнові компанії після зустрічі з Гончаруком чекають на скасування скандальної правки

Представники тютюнової компанії British American Tobacco Україна 23 жовтня зустрілися з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністрами, виробник сигарет чекає на скасування скандальної правки.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

"Вчора (23 жовтня - ред.) відбулася зустріч з прем'єр-міністром і міністрами. Хочу подякувати уряду за конструктивний і плідний діалог, розуміння ситуації на ринку і бажання вирішити проблему, яка може завдати шкоди найбільших платниках податків і економіці країни в цілому.

За підтримки Кабінету міністрів і відразу після скасування поправки в закон №1049 щодо регулювання цін ми зможемо оперативно відновити виробництво в Прилуках, повернути сотні працівників і підрядників до роботи, забезпечити податкові відрахування в бюджет", - заявив гендиректор компанії Саймон Уелфорд.

За його словами, плани Кабміну щодо детінізації економіки, у тому числі шляхом запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів, заслуговують на підтримку і будуть мати позитивний ефект на економіку України.

За інформацією ЕП, Гончарук виступив проти поправки. Наразі уряд взяв курс на те, щоб відмотати ситуацію назад.

Співрозмовники ЕП у профільному комітеті Верховної Ради кажуть, що депутати схиляються до того, щоб не вплутувати в цю історію президента і відправити законопроект на третє читання. Рішення може бути прийняте наступного тижня. Читайте детальніше у статті: Тютюнові компанії "збирають валізи": кому це вигідно і з чого все почалось

Нагадаємо:

4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.

British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.