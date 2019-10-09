Поправка про введення маржі призведе до закриття фабрик - "Укртютюн"

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Про це на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" заявили керівник компаній "Філіп Морріс Україна", "Бритіш Американ Тобако Україна", "JTI Україна", "Імперіал Тобакко".

В асоціації нагадують, що 4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

"За день до голосування групою народних депутатів з порушенням передбаченої регламентом процедури було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно. Виробники зобов’язані будуть продавати сигарети дистриб’юторам за ціною не вище 80% від МРЦ", - заявляє "Укртютюн".

Зазначається, що комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВР схвалив поправку в той же день, без проведення будь-яких консультацій, оцінки ризиків чи попередніх громадських обговорень.

"Представники тютюнової галузі були позбавлені можливості звернути увагу законодавців на суттєві ризики прийняття відповідної ініціативи. Така поспішність і непрозорість прийняття рішення, як і сам його зміст, йде в розріз із пріоритетами уряду щодо протидії корупції, дерегуляції бізнесу та залучення інвестицій.

Запропонована націнка є нехарактерною для країн з ринковою економікою, не узгоджується із зобов’язаннями України в рамках ГАТТ/СОТ і міжнародними принципам ціноутворення та суперечить чинному законодавству України. Для жодної іншої галузі в Україні подібних націнок наразі не встановлено", - підкреслили члени асоціації.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.

В "Укртютюні" додали, що це також спричинить зменшення обсягів виробництва сигарет на 25%, створить негативний сигнал для інвесторів та призведе до закриття фабрик Філіп Морріс, BAT, JTI, Imperial Tobacco та втрати 50 тисяч робочих місць в цілому в тютюновій індустрії.

Представники тютюнової галузі закликали президента України переглянути закон, який прийняла ВР, на предмет вилучення поправки щодо встановлення фіксованої торговельної націнки на сигарети.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"— № 1049.

Економічна правда