Окружний адмінсуд заборонив АМКУ штрафувати "Тедіс" та інших тютюнових виробників

Окружний адміністративний суд Києва заборонив Антимонопольному комітету накладати штраф на компанію "Тедіс" та 4 найбільших тютюнових фабрик України.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Суд прийняв ухвалу про забезпечення позову від юристів "Тедіс", якою АМКУ фактично заборонено приймати будь-яке рішення по цій справі до того, як суд розгляне позов "Тедісу" до Комітету з приводу процесуальних порушень.

За словами Загребельської, "подібна ганебна практика" вже мала місце бути у справі проти "Укрнафти", коли одні з відповідачів також домоглись отримання такої ухвали.



"Це не є нормою для розвиненої правової держави, адже подібне блокування розслідування за рахунок просто подання позову, перетворює конкурентне відомство на дефектний орган, не здатний захистити конкуренцію та припиняти антимонопольні зловживання", - заявила екс-держуповноважена АМКУ.

"Якщо все піде по сценарію "Укрнафти", то АМКУ може стояти "на паузі" місяці та роки, доки суд не винесе свій вердикт", - додала Загребельська.

Комітет оголосив перерву до 10 жовтня для вивчення та аналізу ухвали.

Раніше Загребельська повідомляла, що сумарні штрафи, які Антимонопольний комітет може накласти на найбільших тютюнових виробників за монополізацію ринку компанією "Тедіс", можуть сягнути більше 10 мільярдів гривень.



Нагадуємо:

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП: "Дали прикурити". Що Аваков і Луценко шукали у тютюнового монополіста

Економічна правда