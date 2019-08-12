СБУ заблокувала роботу Херсонського нафтоперевалочного комплексу

Співробітники СБУ в АР Крим заблокували роботу одного з причалів Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

Про це йдеться у заяві державного "Підприємства із забезпечення нафтопродуктами".

Зазначається, що співробітники СБУ увечері 10 серпня зайшли на територію комплексу з метою обшуку пришвартованого до причалу судна Mriya, який готувався здійснити відвантаження дизпалива в резервуари підприємства.

У наданій судовій ухвалі про проведення обшуку була вказана стара назва судна - Vilga, з іншим судновласником, в зв'язку з чим ПЗНП вважає проникнення на територію підприємства і судно незаконними.

Повідомляється, що слідчий СБУ, який керував обшуком, не зміг пояснити, яке відношення має паливо до справи про ймовірне незаконне відвідуванні судном Vilga порту Севастополь в 2015 році.

З того часу судновласник танкера Vilga неодноразово змінювався, а з 2015-го його власником стало ТОВ "Тефін", яке при покупці у колишніх власників отримало висновок про відсутність будь-яких претензій до танкера з боку правоохоронних і митних органів України.

"Під час обшуку судна СБУ зупинило вивантаження палива і здійснила відбір проб з порушенням технологічних вимог. При цьому нафтопродукти були задекларовані і пройшли всі процедури митного контролю", - йдеться у заяві.

"У ПЗНП є обґрунтовані підстави вважати, що незаконний відбір проб здійснений з метою можливої ​​фальсифікації результатів їх аналізу і продовження незаконного тиску на підприємство", - заявив т.в.о. директора ДП Ярослав Ковалевський.

Зазначається, що відвантаження палива було продовжене після приїзду співробітників поліції і адвокатів судновласника в ніч на неділю, але вже ввечері 11 серпня співробітники СБУ повторно прибули на підприємство з вимогою допустити їх на територію резервуарного парку нафтоперевалочного комплексу.

"Оскільки єдиним документом, пред'явленим слідчими СБУ, було розпорядження т.в.о. начальника управліннz СБУ в АР Крим (базується в Херсоні), охорона підприємства викликала поліцію, що допомогло уникнути чергового незаконного проникнення на територію", - йдеться у заяві ПЗНП.

"У результаті дій співробітників СБУ заблокована робота одного з причалів нафтоперевалочного комплексу, а також завдано шкоди репутації держпідприємства.

ПЗНП готує звернення до правоохоронних органів щодо незаконних дій управління СБУ та очікує на швидку і об'єктивну реакцію", - заявили на підприємстві.

Нагадаємо:

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державноve "Підприємствe із забезпечення нафтопродуктами".

Економічна правда