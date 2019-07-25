Wexler Group призупиняє поставки дизельного пального з РФ

Один із трьох найбільших імпортерів дизпального та скрапленого газу Wexler Group із 1 серпня призупинить поставки дизельного пального походженням із РФ трубопровідним транспортом.

Про це компанія заявила на своїй сторінці у Facebook.

"Із 1-го серпня Wexler Group вимушена призупинити поставки дизельного пального походженням з РФ трубопровідним транспортом", - зазначається у повідомленні.

Як пояснили у групі, поставки призупинять у зв’язку з прийняттям Постанови Кабміну №624 про "Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України".

Нагадаємо, що цією постановою, зокрема, встановлюється додаткове спецмито 3,75% із 1-го серпня та 4% - з 1-го жовтня на імпорт дизельного пального.

"Рішення прийнято у зв’язку з тим, що додаткове спецмито робить подальші поставки палива трубопровідним транспортом економічно недоцільними", - пояснили у компанії.

І додали, що для того, аби задовольнити попит клієнтів, група Wexler активно займається диверсифікацією джерел і способів поставок.

Як повідомлялося, за підсумками І півріччя 2019 року Wexler утримує лідерство серед імпортерів дизельного пального.

Нагадаємо:

17 липня Кабмін у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.

18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

Економічна правда