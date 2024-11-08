Новости 8 ноября: анонс "тысячи для учителей", штрафов за дрова не будет

О миграции. В Украине усиление давления на деятельность предприятий из-за нехватки работников в III квартале 2024 года было обусловлено увеличением миграционного оттока за границу сверх ожиданий, в частности из-за длительных отключений электроэнергии летом.

О метро. Компания "Автострада" возобновила строительство метро на столичный жилой массив Виноградарь.

О доплатах учителям. С 1 января 2025 года правительство вводит ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате в размере 1000 гривен "на руки".

О дровах. Зеленский не подпишет штрафы за хранение дров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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О бюджете. Кабинет министров Украины одобрил ко второму чтению в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2025 год.

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