"Автострада" відновила будівництво метро на Виноградар
Компанія "Автострада" відновила будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Продовжуємо Сирецько-Печерську ("зелену") лінію - від станції "Сирець". Загалом передбачене будівництво двох станцій - "Мостицька" та "Проспект Правди"", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальна протяжність будівництва становитиме 3,78 км.
За інформацією підрядника, на ділянці "Мостицька" - "Проспект Правди" буде продовжене спорудження двоярусного прямокутного монолітного тунелю.
Наразі на цьому майданчику розпочалися роботи у котловані та монтаж системи кріплень для подальшого будівництва.
На забетонованих ділянках, які залишилися від попереднього підрядника, планується влаштувати гідроізоляційну систему з ПВХ-мембрани, яку можна відновлювати навіть після вводу об’єкта в експлуатацію. Аналогічна технологія була використана під час будівництва ділянки тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".
На інших будівельних майданчиках "Автострада" веде підготовчі роботи. Загалом об’єкт включає шість будівельних дільниць.
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Нагадаємо:
"Київський метрополітен" уклав договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.
Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", з якою підписали угоду про будівництво двох нових станцій метро на Виноградарі у Києві, не готовий прогнозувати, що вони з'являться у 2027 році.