"Автострада" відновила будівництво метро на Виноградар

Фото: Автострада

Компанія "Автострада" відновила будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Продовжуємо Сирецько-Печерську ("зелену") лінію - від станції "Сирець". Загалом передбачене будівництво двох станцій - "Мостицька" та "Проспект Правди"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна протяжність будівництва становитиме 3,78 км.

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За інформацією підрядника, на ділянці "Мостицька" - "Проспект Правди" буде продовжене спорудження двоярусного прямокутного монолітного тунелю.

Наразі на цьому майданчику розпочалися роботи у котловані та монтаж системи кріплень для подальшого будівництва.

На забетонованих ділянках, які залишилися від попереднього підрядника, планується влаштувати гідроізоляційну систему з ПВХ-мембрани, яку можна відновлювати навіть після вводу об’єкта в експлуатацію. Аналогічна технологія була використана під час будівництва ділянки тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".

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На інших будівельних майданчиках "Автострада" веде підготовчі роботи. Загалом об’єкт включає шість будівельних дільниць.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Максим Шкіль: Держава профінансувала захист енергооб’єктів від ракет на 10%

Нагадаємо:

"Київський метрополітен" уклав договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", з якою підписали угоду про будівництво двох нових станцій метро на Виноградарі у Києві, не готовий прогнозувати, що вони з'являться у 2027 році.