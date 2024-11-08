Уряд схвалив проєкт бюджету на 2025 рік до другого читання: його оновили

Кабінет міністрів України схвалив до другого читання у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, на потреби оборони планується виділити 2,2 трлн грн. Ці кошти українських платників податків будуть спрямовані на закупівлю нової зброї, дронів та військової техніки.

До другого читання урядовці збільшили видатки в проєкті бюджету на 50 мільярдів грн:

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Освіта : додатково пропонується виділити 24 млрд грн, з яких 12 млрд призначено на доплати вчителям, ще 12 млрд — на інвестиційні проєкти у сфері освіти.

: додатково пропонується виділити 24 млрд грн, з яких 12 млрд призначено на доплати вчителям, ще 12 млрд — на інвестиційні проєкти у сфері освіти. Медицина : пропонують додаткове фінансування на 6,3 млрд грн.

: пропонують додаткове фінансування на 6,3 млрд грн. Підтримка ветеранів: додаткові 5 млрд грн пропонують спрямувати на підтримку ветеранів.

Також у 2025 році Дорожній фонд фінансуватися не буде, проте на ремонт доріг, що є важливими для оборони та економіки, виділяють 12,6 млрд грн.

Крім цього, уряд передбачив повне фінансування програми "єВідновлення".

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