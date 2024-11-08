Зеленський не підпише штрафи за зберігання дров – Шмигаль

Жодних обмежень або штрафів на заготівлю дров для українців не буде.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом України", - повідомив він.

Щобільше, за його словами, держава й уряд сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку.

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"Адже у сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо:

Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт, який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів. Він переданий на підпис президенту.

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Закон передбачає:

штраф від 34 тис. грн за зберігання дров, якщо їх вартість оцінюють до 30 тис грн

від 5 до 7 років позбавлення волі, якщо вартість деревини більш як 30 тис грн..

Крім того, закон передбачає штраф для громадян і за невеликі обсяги деревини – від 1 куб. м, якщо вони не мають документів про підтвердження походження дров.

Проголосований Верховною Радою законопроєкт дозволяє українцям зберігати 30 куб м соснових дров або 15 куб м дубових.