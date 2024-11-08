Виїзд українців за кордон після тривалих відключень світла перевищив прогноз НБУ

В Україні посилення тиску на діяльність підприємств через нестачу працівників у ІІІ кварталі 2024 року було зумовлене збільшенням міграційного відпливу за кордон понад очікування, зокрема через тривалі відключення електроенергії влітку.

Про це йдеться у новому інфляційному звіті Національного банку.

Так, за даними ООН, кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тис., зростання тривало й на початку IV кварталу – до майже 6,8 млн. осіб станом на середину жовтня 2024 року.

В НБУ вважають, що ризики подальшого посилення міграційного відпливу залишаються значними.

Реклама:

Нагадаємо:

Національний банк України очікує, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.

Реклама: