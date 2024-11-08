Виїзд українців за кордон після тривалих відключень світла перевищив прогноз НБУ
В Україні посилення тиску на діяльність підприємств через нестачу працівників у ІІІ кварталі 2024 року було зумовлене збільшенням міграційного відпливу за кордон понад очікування, зокрема через тривалі відключення електроенергії влітку.
Про це йдеться у новому інфляційному звіті Національного банку.
Так, за даними ООН, кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тис., зростання тривало й на початку IV кварталу – до майже 6,8 млн. осіб станом на середину жовтня 2024 року.
В НБУ вважають, що ризики подальшого посилення міграційного відпливу залишаються значними.
Нагадаємо:
Національний банк України очікує, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.