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Виїзд українців за кордон після тривалих відключень світла перевищив прогноз НБУ

П'ятниця, 8 листопада 2024, 13:08 - Віктор Волокіта

В Україні посилення тиску на діяльність підприємств через нестачу працівників у ІІІ кварталі 2024 року було зумовлене збільшенням міграційного відпливу за кордон понад очікування, зокрема через тривалі відключення електроенергії влітку. 

Про це йдеться у новому інфляційному звіті Національного банку. 

Так, за даними ООН, кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тис., зростання тривало й на початку IV кварталу – до майже  6,8 млн. осіб станом на середину жовтня 2024 року. 

В НБУ вважають, що ризики подальшого посилення міграційного відпливу залишаються значними.

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Нагадаємо:

Національний банк України очікує, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу. 

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НБУ міграція
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Економічна правда
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