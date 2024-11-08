Шмигаль анонсував щомісячну "тисячу для вчителів"

З 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати у розмірі 1000 гривень "на руки".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн "на руки" кожному вчителю", - додав він.

Шмигаль зазначив, що це рішення є частиною підтримки тим, "хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України".

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка передбачає допомогу в розмірі тисячі гривень для кожного українця.

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Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової "єПідтримки", на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

У мережі ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.

Українці, які не мають доступу до "Дії", зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення "Укрпошти".