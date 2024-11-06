Новости 6 октября: "Укрэнерго" на грани дефолта, штрафы ТЦК, сколько украинцев экономят на еде

Об "Укрэнерго": НЭК "Укрэнерго" объявила о временном прекращении платежей по своим "зеленым" облигациям устойчивого развития с 9 ноября 2024 года.

О штрафах ТЦК: Более 21 тысячи производств за нарушение воинского учета было зафиксировано за 10 месяцев 2024 года в Украине, что уже в два раза больше, чем за весь 2023 год.

Об экономии на еде: Почти половина украинцев (44%) отмечают, что при покупке продуктов чаще стараются покупать самые дешевые продукты, не обращая внимания на качество.

О Bitcoin: Криптовалюта Bitcoin, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал легализовать, выросла более чем на 9% обновив исторический рекорд в 74 тысячи долларов.

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Об украинских евробондах: Украинские евробонды и ВВП-варранты отреагировали ростом на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Эксклюзивы ЭП

Американцы выбрали Трампа. Что это значит для экономики США и мира?

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В Америке завершились выборы 47-го президента. ЭП разбиралась в экономической программе каждого из двух кандидатов, чтобы понять, куда будут двигаться США в следующие четыре года.

Вместо скамьи подсудимых - в ВСУ

Как подозреваемые в коррупции скрываются в армии и кому из вип-обвиняемых уже удалось отсрочить правосудие?