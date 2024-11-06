"Укренерго" на межі технічного дефолту

НЕК "Укренерго" оголосила про тимчасове припинення платежів за своїми "зеленими" облігаціями сталого розвитку з 9 листопада 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Це технічне рішення, зазначаються в енергокомпанії, діятиме до завершення реструктуризації боргу, яку компанія планує провести найближчими місяцями. Уряд України спільно з "Укренерго" працюють над досягненням угоди з кредиторами.

Призупинення платежів обґрунтоване положеннями закону та постановами Кабінету Міністрів, ухваленими для дотримання умов співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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Компанія вже повідомила кредиторів про тимчасове призупинення виплат за євробондами і запевнила їх у своїй фінансовій стабільності.

Довідка. З 9 листопада компанія зупиняє виплати за "зеленими" облігаціями на $825 млн, випущеними в 2021 році.

Нагадаємо:

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На початку листопада 2021 року державна компанія "Укренерго" розмістила єврооблігації на 825 млн дол під 6,7% річних. Гарантом повернення коштів виступив уряд, тобто всі платники податків.

Отримані кошти мали чітке цільове призначення: виплата боргів перед ВДЕ-виробниками.

Державне підприємство "Гарантований покупець" подало позов до "Укренерго" на 6,5 мільярда гривень через заборгованість за послуги для відновлюваної енергетики.