"Укренерго" на межі технічного дефолту
НЕК "Укренерго" оголосила про тимчасове припинення платежів за своїми "зеленими" облігаціями сталого розвитку з 9 листопада 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Це технічне рішення, зазначаються в енергокомпанії, діятиме до завершення реструктуризації боргу, яку компанія планує провести найближчими місяцями. Уряд України спільно з "Укренерго" працюють над досягненням угоди з кредиторами.
Призупинення платежів обґрунтоване положеннями закону та постановами Кабінету Міністрів, ухваленими для дотримання умов співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Компанія вже повідомила кредиторів про тимчасове призупинення виплат за євробондами і запевнила їх у своїй фінансовій стабільності.
Довідка. З 9 листопада компанія зупиняє виплати за "зеленими" облігаціями на $825 млн, випущеними в 2021 році.
Нагадаємо:
На початку листопада 2021 року державна компанія "Укренерго" розмістила єврооблігації на 825 млн дол під 6,7% річних. Гарантом повернення коштів виступив уряд, тобто всі платники податків.
Отримані кошти мали чітке цільове призначення: виплата боргів перед ВДЕ-виробниками.
Державне підприємство "Гарантований покупець" подало позов до "Укренерго" на 6,5 мільярда гривень через заборгованість за послуги для відновлюваної енергетики.