Українські євробонди зростають на новинах про перемогу Трампа

Джерело: Bloomberg, Михайло Демків

Українські євробонди та ВВП-варанти відреагували зростанням на новини про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Це випливає з котирувань термінала Bloomberg, які є у розпорядженні ЕП.

Так, євробонди зросли:

З погашенням у 2029 році з купонною ставкою 1,75% на 1,72%, до 60,71 долара.

З погашенням у 2030 році з купонною ставкою 0% на 2,79%, до 49,12 долара.

З погашенням у 2034 році з купонною ставкою 1,75% на 3,6%, до 47,97 долара. Зі ставкою 0% - на 4,3% до 38,15 долара.

З погашенням у 2035 році з купонною ставкою 1,75% на 3,68%, до 47,16 долара. За ставкою 0% - на 4,54%, до 50,37 долара.

З погашенням у 2036 році з купонною ставкою 1,75% на 3,80%, до 46,63 долара. Зі ставкою 0% - на 4,44%, до 49,75 долара.

Своєю чергою, ВВП-варанти України з погашенням на 2041 рік зросли на 1,14%, до 73,44 доларів.

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Нагадаємо:

Вартість українських єврооблігацій, які торгуються на західних біржах, зросла на 13-20% після новин про те, що уряд досяг угоди з кредиторами про реструктуризацію.

Ціни на українські єврооблігації, що обертаються на західних ринках, майже не відреагували на історичне рішення про використання на користь України 50 млрд доларів від заморожених російських активів.

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Одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу на президентських виборах кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.