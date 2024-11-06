Майже половина українців економлять на їжі – Центр Разумкова

Майже половина українців (44%) зазначають, що під час купівлі харчів частіше намагаються купувати найдешевші продукти, не звертаючи уваги на якість.

Це результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова з 20 по 26 вересня, пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас 45% респондентів відзначили, що можуть дозволити собі купувати якісніші, хоча і дорожчі продукти. Ще 11% опитаних не змогли дати однозначної відповіді.

Дослідження також показало, що з початку повномасштабного вторгнення зросла частка громадян, які ледве зводять кінці з кінцями – таких вже 12% порівняно з 9% у 2021 році.

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Водночас збільшилася і частка тих, хто почувається забезпеченим, але не може дозволити великі покупки (з 6% до 9%). Зменшилася кількість тих, хто живе на достатньому рівні, але з труднощами купує речі тривалого користування, такі як меблі чи побутова техніка (з 44% до 41%).

Порівняно з 2005 роком збільшилася частка громадян, які живуть коштом зарплатні (з 38% до 54%), і зменшилася частка тих, хто отримує основні доходи з пенсії чи соціальних виплат (з 38% до 29%).

Опитування проводилося методом face-to-face на контрольованих урядом територіях України, де не ведуться бойові дії, і охопило 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить не більше 2,3%.

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Третині (32%) сімей України грошей вистачає лише на їжу – купувати одяг складно.

Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацією країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку.