За рік в Україні зросла кількість боргів за штрафи ТЦК вдвічі

Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні, що вже у два рази більше, ніж за весь 2023 рік.

Про це інформує Опендатабот з посиланням на дані Міністерства юстиції.

Лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують. До порівняння, зі 10 542 боргів за штрафи від ТЦК торік було закрито 72%.

Переважна більшість боргів відкрита на чоловіків — 21 161 проваджень або ж 99%.

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Втім більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 рази: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

Нагадаємо:

У 88% справ суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи ТЦК.

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За половину 2024 року стягнули більше штрафів, порівняно з 2023 роком, коли стягнули 10 337 штрафів за порушення правил військового обліку.