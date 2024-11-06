Bitcoin оновив історичний максимум на тлі виборів в США
Середа, 6 листопада 2024, 09:00 -
Криптовалюта Bitcoin, яку кандидат в президенти США Дональд Трамп обіцяв легалізувати, зросла більш ніж на 9% оновивши історичний рекорд в 74 тисячі доларів.
Про це йдеться у тексті ЕП.
Станом на 8:50 Bitcoin коштує вже 74,7 тисячі доларів, пише CoinDesk. Капіталізація криптовалюти становила 1,48 трлн доларів.
Водночас друга за капіталізацією криптовалюта Etherum на цей час зросла на 7,09% до 2,58 тисячі доларів.
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