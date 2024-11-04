Новости 4 ноября: Банкротство "ДТЭК Востокэнерго", тестирование 5G начнут во Львове

Об отключениях зимой: При условии холодной зимы и атак по атомным станциям, Украина может столкнуться с отключениями до 20 часов в сутки.

Об экспорте: В октябре 2024 года Украина установила годовой рекорд по экспорту товаров, поставив продукции на 3,8 млрд долл, что на 18,7% больше сентябрьских показателей.

О 5G: Первым городом, где состоится тестирование сети 5G, станет Львов, а если оборудование не будет влиять на работу военных, то проект масштабируют на Киев и Одессу.

О банкротстве "ДТЭК Востокэнерго": Хозяйственный суд Донецкой области 28 октября признал банкротом ООО "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова, которое эксплуатировало три электростанции на востоке Украины.

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О пенсиях судей и прокуроров: Средний размер пожизненного денежного содержания судей в Украине на начало текущего года составил 99,74 тыс. грн, а размер пенсии прокуроров - 21,94 тыс. грн.

Эксклюзивы ЭП:

Больше для медиа, чем для людей. Зачем Минцифры запускает пилотный 5G

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В каких городах планируют запустить пилотные проекты 5G-связи, когда его смогут развернуть полноценно и нужен ли он украинским мобильным операторам?