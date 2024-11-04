Суд визнав банкрутом один з підрозділів ДТЕК Ахметова
Понеділок, 4 листопада 2024, 14:44 -
Господарський суд Донецької області 28 жовтня визнав банкрутом ТОВ "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова, яке експлуатувало три електростанції на сході України.
Про це повідомляється у судовому реєстрі.
ДТЕК Східенерго займалася виробництвом та реалізацією електричної та теплової енергії. Основна діяльність здійснювалась на:
- Зуївській ТЕС (з березня 2017 року компанія втратила контроль над цим активом через військові дії на непідконтрольній Україні території),
- Луганській ТЕС (з лютого 2022 року виробнича діяльність припинена через окупацію Щастя),
- Курахівській ТЕС (не працює з 2023 року).
У лютому 2024 року суд відкрив провадження у справі про банкрутство компанії.
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Зазначалося, що ініціатором банкрутства стало "ДТЕК Дніпроенерго" у місті Запоріжжя, якому "ДТЕК Східенерго" заборгувало понад 24,35 млн грн.
Нагадаємо:
Господарський суд Донецької області 5 лютого 2024 року вирішив відкрити справу щодо банкрутства "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова.
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