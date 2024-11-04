Жовтневий експорт України став найбільшим за 2024 рік: в Мінекономіки назвали причини
У жовтні 2024 року Україна встановила річний рекорд з експорту товарів, поставивши продукції на 3,8 млрд дол, що на 18,7% більше за вересневі показники.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Зазначається, що загальний експорт з початку року досяг 34,6 млрд дол.
Зростання відбулося передусім завдяки збільшенню експорту агропродукції та ефективній роботі морського коридору, за словами першої віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко.
Фізичні обсяги експорту за десять місяців 2024 року (110 млн тонн) вже перевищили показник за весь 2023 рік (100 млн тонн).
Повідомляється, що головні експортні товари України у жовтні 2024 року за вартістю:
- соняшникова олія (447,2 млн дол);
- кукурудза (363,6 млн дол);
- пшениця (318,2 млн дол);
- соєві боби (260 млн дол)
- ріпак (239,2 млн дол);
- залізна руда (166,8 млн дол).
Найбільше експорту йде до Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії та Туреччини
До ЄС загалом експортовано товарів на 2,38 млрд (+15,8% порівняно з вереснем).
Нагадаємо:
Третій квартал 2024 року приніс українській економіці від IT 1,6 млрд дол, що на 4,6% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також його показники на 2,8% або ж 46 млн дол менші ніж у попередньому кварталі.