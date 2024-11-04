Жовтневий експорт України став найбільшим за 2024 рік: в Мінекономіки назвали причини

У жовтні 2024 року Україна встановила річний рекорд з експорту товарів, поставивши продукції на 3,8 млрд дол, що на 18,7% більше за вересневі показники.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що загальний експорт з початку року досяг 34,6 млрд дол.

Зростання відбулося передусім завдяки збільшенню експорту агропродукції та ефективній роботі морського коридору, за словами першої віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко.

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Фізичні обсяги експорту за десять місяців 2024 року (110 млн тонн) вже перевищили показник за весь 2023 рік (100 млн тонн).

Повідомляється, що головні експортні товари України у жовтні 2024 року за вартістю:

соняшникова олія (447,2 млн дол);

кукурудза (363,6 млн дол);

пшениця (318,2 млн дол);

соєві боби (260 млн дол)

ріпак (239,2 млн дол);

залізна руда (166,8 млн дол).

Найбільше експорту йде до Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії та Туреччини

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До ЄС загалом експортовано товарів на 2,38 млрд (+15,8% порівняно з вереснем).

Нагадаємо:

Третій квартал 2024 року приніс українській економіці від IT 1,6 млрд дол, що на 4,6% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також його показники на 2,8% або ж 46 млн дол менші ніж у попередньому кварталі.