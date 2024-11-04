Більше для медіа, ніж для людей. Навіщо Мінцифри запускає пілотний 5G

1 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск пілотного проєкту з впровадження 5G-зв’язку в трьох містах. Для його реалізації уряд ухвалив відповідні зміни до постанови про використання радіочастот.

"Пілотний проєкт триватиме два роки, пройде у два етапи й охопить три міста. Його мета – перевірити сумісність 5G з військовим обладнанням. Цим займатимуться НКЕК (Нацкомісія з регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового звʼязку – ЕП) та Український державний центр радіочастот", – уточнив міністр.

Розмови про запуск 5G-зв'язку в Україні ведуться щонайменше останні п’ять років. Ще колишній президент Петро Порошенко підписував указ щодо впровадження мобільного зв’язку п’ятого покоління в країні. Однак реальне впровадження нової технології в загальнодоступних мережах, імовірно, не буде швидким.

Заява Федорова про запуск пілотного проєкту в трьох містах не означає повноцінного розгортання мережі для їхніх мешканців. Імовірно, тестування та перші запуски проходитимуть локально. Навіть ті, хто зможуть під'єднатися до 5G, навряд чи відчують значну різницю порівняно з технологією 4G.

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Спочатку Львів, потім Київ та Одеса

1 листопада 2024 року Кабмін вніс масштабні (текст викладено на 143 сторінках) зміни до плану розподілу і користування радіочастотним спектром. Згідно з пояснювальною запискою до проєкту урядової постанови, яка є в розпорядженні ЕП, пілотний запуск 5G в Україні планується здійснити двома етапами. Він проводитиметься в трьох містах.

За задумом урядовців, основним завданням тестування технології 5G є перевірка того, чи не впливатиме обладнання нового телекомунікаційного стандарту на роботу військових мереж.

"Спочатку ми плануємо виділити два діапазони для 5G: 700 МГц і 3400-3800 МГц. Теоретична підготовка для 700 МГц уже проведена, але для реалізації практичного етапу потрібне узгодження з військовими. Під час активних боїв вони не можуть собі цього дозволити, бо в них постійне бойове чергування", – розповідав у серпні 2023 року директор департаменту розвитку мобільного зв’язку Мінцифри Станіслав Прибитько.

За словами телекомунікаційного експерта Романа Хіміча, такі перевірки є стандартною процедурою, покликаною усунути ризики взаємних радіозавад при використанні 5G.

Співрозмовники ЕП на телеком-ринку повідомили, що першим містом, де відбудеться тестування, стане Львів. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.

Насправді мобільні оператори вже не раз тестували технологію мобільного зв'язку п'ятого покоління з дозволу уряду. Так, у травні 2024 року Vodafone спільно з фінським виробником телекомунікаційного обладнання Nokia створили тестову 5G-зону на території івано-франківського інноваційного центру "Промприлад".

Про повноцінний запуск мережі в згаданих містах не йдеться. Найімовірніше, розгортання нової технології здійснюватиметься на кількох базових станціях. "Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G", – пояснює Хіміч.

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Опитані ЕП експерти зазначають, що перед розгортанням 5G необхідно провести конверсію радіочастотного ресурсу. Це означає, що нинішні користувачі мають звільнити певні частоти для нових потреб.

"Спочатку має відбутися конверсія, а потім – аукціон, на якому мобільні оператори купують ці частоти або отримують їх за одну гривню під зобов’язання розгорнути мережу у визначений термін. Проте в Україні частоти зазвичай надавали за гроші", – зазначає колишній член правління Інтернет-асоціації України (ІнАУ) Олександр Глущенко.

Федоров зазначив, що ухвалена урядом 1 листопада постанова забезпечить припинення використання частот 694-862 МГц для аналогового та цифрового телебачення і звільнить їх для мобільного зв’язку.

За словами Глущенка, для користувачів, які приймали телевізійний сигнал на цих частотах, особливих проблем не виникне. Потрібно буде тільки в режимі автопошуку переналаштувати прийом сигналу. Натомість для компаній, які наразі працюють на частотах 694-862 МГц, процес переходу буде більш тривалим і витратним, оскільки потрібно буде купити та встановити обладнання для трансляції на нових частотах.

У 2018 році під час торгів радіочастотами в низьколіквідному діапазоні 2500-2700 МГц компанія Ріната Ахметова ТОВ "ММДС-Україна" отримала компенсацію 500 млн грн. Виникає питання, хто фінансуватиме перехід на нові частоти для мовників. Коротка відповідь – користувачі послугами мобільних операторів.

"Суму компенсації, яку вимагатимуть компанії, що раніше працювали на цих частотах, імовірно, повинні будуть покрити мобільні оператори, які конкуруватимуть за вільні частоти на аукціонах", – каже Хіміч.

Зараз частоти дециметрового діапазону 470-862 МГц використовує провайдер загальнонаціональної мережі цифрового телебачення Т2 компанія "Зеонбуд". Проте, як повідомляє Глущенко, розмов щодо переходу "Зеонбуду" на нові частоти, конверсії чи оплати за перехід на інші частоти в повоєнний період не було.

5G не для користувачів

Технологія 5G-зв'язку забезпечує значно вищу швидкість інтернету, що відкриває нові можливості для користувачів та бізнесу. Якщо 4G дозволяє зручно користуватися інтернетом на смартфонах, то 5G значно перевершує свого попередника за швидкістю, стабільністю та пропускною здатністю.

Однак відчути переваги 5G порівняно з 4G користувачі навряд чи зможуть. Річ у тім, що для звичайного користування вистачає і хорошого покриття 4G, а значне збільшення швидкості не буде помітне під час спілкування в месенджерах чи скролінгу соцмереж.

Крім того, зазначає Хіміч, максимальної задекларованої швидкості інтернету при 5G можна досягти лише в лабораторних умовах, тоді як для звичайних користувачів ці показники будуть значно нижчими.

5G найкраще підходить для бізнесу, оскільки дозволяє розгортати високоефективні рішення для розумних міст, промислової автоматизації та автономного транспорту. Завдяки високій пропускній здатності та низькій затримці ця технологія дає змогу керувати інфраструктурою, підтримувати безпеку, моніторити обладнання й автоматизувати виробничі процеси.

5G також забезпечує надійний зв’язок між автономними автомобілями та дорожньою інфраструктурою, що підвищує рівень безпеки і створює можливості для розвитку нових бізнес-моделей в умовах інтернету речей.

На практиці комерційний успіх мобільного зв'язку п'ятого покоління обмежений, оскільки частина згаданих вище напрямків ще не розвинута або не потребує 5G для повноцінної роботи. Тому споживачі та підприємства у світі повільно переходять на нього. На кінець 2025 року його частка серед мобільних підключень, за прогнозами, становитиме лише 25% (значно менше, ніж частка 4G).

Коли нарешті буде 5G і чи потрібен він операторам

Співрозмовники ЕП на телеком-ринку переконують, що до завершення війни чи активних боїв говорити про запровадження 5G немає сенсу.

У пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну вказано, що 31 грудня 2022 року Мінцифри отримало лист від Міноборони, у якому МОУ запропонувало розглянути питання можливості проведення практичних вимірювань мобільного зв'язку п'ятого покоління після завершення дії воєнного стану.

"Розмови про впровадження 5G почалися ще за часів міністра інфраструктури Володимира Омеляна. І тоді, і тепер такі заяви виглядають як PR-проєкти без реальної перспективи", – наголошує Хіміч. На його думку, зараз цей прапор підхопило Мінцифри.

Ключовим питанням запровадження 5G є вартість для операторів. Наприклад, 6 березня 2018 року "Київстар", Vodafone і lifecell витратили загалом 5,4 млрд грн на шість лотів у діапазоні 1800 МГц.

Інше важливе питання – чи матимуть оператори після повноцінного запуску технології 5G попит на нові послуги. "Потрібно щонайменше 50% телефонів користувачів, які підтримують 5G, щоб впровадження технології було економічно перспективним для операторів", – каже Глущенко.

За словами Федорова, повноцінний запуск 5G в Україні планується до 2030 року. Представник одного з мобільних операторів зазначив, що розгортання мобільного зв'язку п'ятого покоління у великих містах може пройти швидко і без значних труднощів за умови готовності держави продати ліцензії за мінімальною ціною.

"Ми також маємо врахувати, якими будуть демографічна ситуація та стан економіки на момент умовного завершення війни, особливо в післявоєнний період відновлення, оскільки всі ці фактори впливатимуть на перспективи, а головне – на потребу у швидкому впровадженні 5G. Імовірно, покриття не охопить всю Україну і працюватиме лише у великих містах, де на послугу буде попит абонентів", – додає Глущенко.