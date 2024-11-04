100 тисяч у суддів та 22 тисячі у прокурорів: скільки отримують українські спецпенсіонери

Середній розмір довічного грошового утримання суддів в Україні на початок поточного року становив 99,74 тис. грн, а розмір пенсії прокурорів – 21,94 тис. грн.

Такі дані надало Міністерство соціальної політики України у відповідь на запит ЕП.

Як зазначають у Мінсоцполітики, кількість спецпенсіонерів зростає попри те, що загальна чисельність українських пенсіонерів скорочується.

"При цьому, контингент одержувачів цих виплат складає станом на вересень 2023 року – 740 тисяч осіб, що становить 7% загальної чисельності пенсіонерів (10 547,8 тисячі осіб); станом на вересень 2024 року – 777,8 тисячі осіб, що становить 7,5% загальної чисельності пенсіонерів (10 328,1 тис. осіб)", – йдеться у відповіді відомства.

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Хто скільки отримує?

Загалом, у відомстві нарахували 4 чинні закони, які визначають спеціальні умови виходу на пенсію та ще 9 вже нечинних законів, відповідно до яких люди продовжують отримувати спеціальні пенсії. Нижче наводимо дані про середні розміри спецпенсій та кількість їхніх отримувачів станом на 1 січня 2024 року.

Найбільші виплати отримують українські судді. Середній розмір довічного утримання судді становить 99737 грн. Загалом в Україні нараховується 3769 осіб, які отримують довічне утримання судді.

Другий за розміром середній розмір спеціальних пенсій у прокурорів – 21940 грн. Такі спецпенсії отримує 5851 особа

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Середній розмір пенсій "чорнобильців" в Україні становить 12910 грн. Отримувачами таких спецпенсій є понад 97 тисяч осіб.

Найчисельнішою категорією спецпенсіонерів в Україні є колишні військові та працівники силових органів (міліції/поліції, податкової міліції/БЕБ, ДБР, НАБУ та деяких інших правоохоронних органів). Станом на 1 січня їхня кількість становила 622,46 тисячі осіб, проте до 1 жовтня вона зросла до 650 тисяч осіб, додають у Мінсоцполітики.

Середній розмір пенсії колишнього військовослужбовця на 1 січня цього року становив 8713,55 грн (кількість отримувачів – 43517 осіб), а середній розмір пенсійної виплати колишнього працівника правоохоронних органів – 10032 грн (кількість отримувачів – 579129 осіб).

Деякі спеціальні пенсійні режими держава вже скасувала, проте люди продовжують отримувати спецпенсії відповідно до них. Найчисельнішою групою отаких людей є колишні держслужбовці та працівники дипломатичних установ – 20,07 тисячі осіб, середній розмір виплати – 9835 грн.

1679 людей в Україні отримують пенсії за законом "Про службу в органах місцевого самоврядування". Середній розмір виплати – 6166,77 грн.

Дещо більші пенсії отримують колишні народні депутати – 17,89 тис. грн (кількість отримувачів – 653 особи).

333 особи отримують пенсію за законом "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів". Середній розмір виплати – 6366,67 грн.

Також у Мінсоцполітики нарахували 181 отримувача пенсії відповідно до закону "Про наукову і науково-технічну діяльність". Середній розмір пенсії – 5023,2 грн.

Середній розмір пенсійної виплати 78 осіб, пенсія яких розраховується відповідно до положення про помічника-консультанта народного депутата України становить 5906,41 грн.

53 людини в Україні отримують спецпенсію відповідно до закону "Про Національний банк". Середній розмір такої виплати становить 12754,72 грн.

Спеціальну пенсію, умови якої були прописані у Митному кодексі, отримує 36 українців (її середній розмір 7608,33 грн).

Відповідно до закону "Про Кабінет міністрів України" пенсію отримує 30 осіб, а середній розмір такої виплати становить 17140 грн.

Зазначимо, що станом на 1 жовтня середній розмір пенсії за віком в Україні становить 5635,48 грн, пенсії по інвалідності – 4892,57 грн.

Раніше у Мінсоцполітики порахували, що за 9 місяців 2024 року на спецпенсії держава витратила майже 88 млрд гривень, а до кінця року ця сума становитиме майже 120 мільярдів.

Прочитати "гайд" на спецпенсію від прокурорів можна тут: Як отримувати захмарні пенсії без обмежень? Інструкція від прокурорів та суддів