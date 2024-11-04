Стало відомо, які міста першими запустять мережу 5G

Першим місто, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів, а якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ і Одесу.

Про це йдеться у тексті ЕП.

Так, одразу після повідомлення про початок тестування 5G у пілотному режимі, декілька співрозмовників ЕП на телеком-ринку повідомили, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів.

У випадку, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.

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Говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

"Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G", – пояснює телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.

Читайте детальніше про появу 5G в Україні: Більше для медіа, ніж для людей. Навіщо Мінцифри запускає пілотний 5G

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Нагадаємо:

Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G.