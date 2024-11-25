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Новости 25 ноября: поляки готовят новые блокировки границы, ограничения света увеличиваются

Понедельник, 25 ноября 2024, 21:00 - Виктор Волокита

О чем говорили сегодня?

Об электроэнергии: Во вторник 26 ноября графики отключения электроэнергии будут применять с 7:00 до 10:00 и с 14:00 до 21:00.

Энергетики обнародовали графики почасовых отключений света для потребителей Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

О блокировании пункта пропуска на границе: Вечером в воскресенье, 24 ноября, польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Медика - Шегини".

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Прекращение блокирования польскими фермерами пропускных пунктов на границе с Украиной временное - акции протеста могут возобновиться в декабре и будут гораздо более масштабными.

О ЕБРР: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) категорически заявляет, что не будет предоставлять финансирование украинским компаниям, в частности ДТЭК, которые контролируются олигархами.

О "тысяче Зеленского": Около 2 миллионов украинцев смогут получить единовременное пособие в рамках программы "Зимняя еПоддержка" в размере 1 000 грн через "Укрпочту".

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электроэнергия Польша ЕБРР
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Экономическая правда
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