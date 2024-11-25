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Польські фермери припинили блокувати кордон з Україною

Понеділок, 25 листопада 2024, 09:00 - Олексій Артемчук, Європейська правда

Ввечері у неділю, 24 листопада, польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Медика – Шегині".

Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України, передає "Європейська правда".

Як розповіли прикордонники, ввечері 24 листопада блокада пункту пропуску "Медика – Шегині" польськими фермерами припинилася. Вони блокували рух вантажним транспортним засобам. 

Відтак, пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється в звичайному режимі. 

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Як писали, за словами співорганізатора блокади, яка розпочалася зранку 23 листопада, фермери протестували з двох причин

Перша – це невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

Друга – "занепокоєння щодо підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканською країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).

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Попередня блокада фермерів, що тривала всю холодну пору року, завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП  "Гребенне – Рава-Руська".

Польща митниця
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