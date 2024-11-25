Поляки можуть заблокувати увесь кордон з Україною в грудні

Припинення блокування польськими фермерами пропускних пунктів на кордоні з Україною тимчасове - акції протесту можуть поновитися в грудні та будуть набагато масштабнішими.

Про це заявив один із лідерів страйкувальників Роман Кондров, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на pap.pl.

Під час переговорів було досягнуто домовленостей, аграрії до вівторка 26 листопада мають представити Міністерству сільського господарства свої вимоги, відповідь на які Секерський пообіцяв підготувати до 10 грудня.

"Що буде вирішуватися, коли і як - ці вимоги неможливо виконати одночасно, вони потребують низки нормативних рішень, і тому це буде графік виконання завдань із термінами виконання", - уточнив міністр.

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Зі свого боку фермери очікують серед іншого, що уряд і сейм Польщі висловляться проти угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки.

"Ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовимося. А якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, але це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польщі", - наголосив Кондров.

Наразі пропуск усіх категорій транспортних засобів у цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі.

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Нагадаємо:

За інформацією польської сторони, місцеві фермери планували розпочати страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" 23 листопада.