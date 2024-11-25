ЄБРР не буде надавати фінансову допомогу ДТЕК, бо вона належить олігарху

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) категорично заявляє, що не надаватиме фінансування українським компаніям, зокрема ДТЕК, які контролюються олігархами.

Про це з посиланням на президентку ЄБРР Оділь Рено-Бассо написало італійське видання Corriere della Sera.

"Мета звільнити економіку України від впливу олігархів є фундаментальною. Ми твердо стоїмо на цьому, адже це одна з ключових реформ для вступу України до ЄС. Якщо ми підемо на компроміс у цьому питанні, то зашкодимо довгостроковим перспективам країни", – наголосила очільниця банку.

Президентка ЄБРР наполягає на тому, що Рінат Ахметов, якому належить енергохолдинг ДТЕК, повинен поступитися контролем над компанією:

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"Необхідна зміна структури власності, а також ширші реформи. Війна ослабила вплив олігархів, але після її завершення ситуація може змінитися", - додала вона.

Оновлено о 15:57 з позицією ДТЕК:

"ДТЕК працює з західними партнерами над відновленням зруйнованої росією інфраструктури й інтеграцією енергосистеми до ЄС. Саме тому Група ДТЕК неприємно здивована коментарем керівника ЄБРР, що містить недостовірну інформацію про компанію та її акціонер. Реклама: Компанія ДТЕК, що виробляє 12% критично важливої електроенергії для України не є монополістом ні за українським, ні за європейським законодавством. Після прийняття закону про олігархів, якій узгоджений Європейською комісією, акціонер компанії категорично не є олігархом", - йдеться у повідомленні енергохолдинга.

Нагадаємо:

Ракетні удари, завдані Росією на вихідних 17 листопада, вразили три з п'яти працюючих теплових електростанцій, що належать українському енергетичному гіганту ДТЕК, і одна з них досі не працює. Об'єктами нападів також були і розподільчі станції.

Українська енергомережа перебуває під "підвищеним ризиком катастрофічного збою" після ракетної та дронової атаки Росії в неділю.