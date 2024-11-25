У ДТЕК розповіли, яким групам не вимикатимуть світло у Києві та 3 областях у вівторок

Енергетики оприлюднили графіки погодинних відключень світла для споживачів Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Київ:

Київщина:

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Одещина:

Дніпропетровщина:

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла