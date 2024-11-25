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У ДТЕК розповіли, яким групам не вимикатимуть світло у Києві та 3 областях у вівторок

Понеділок, 25 листопада 2024, 19:07 - Артур Крижний

Енергетики оприлюднили графіки погодинних відключень світла для споживачів Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Київ:

  • 1 група: світло буде відсутнє з 14:00 до 17:00.
  • 2 група: світло буде увесь день.
  • 3 група: світло буде відсутнє з 7:00 до 11:00.
  • 4 група: світло буде відсутнє з 16:00 до 20:00.
  • 5 група: світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00.
  • 6 група: світло буде увесь день.

Київщина:

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  • 1 група: світло буде весь день.
  • 2 група: світло буде відсутнє з 14:00 до 16:00.
  • 3 група: світло буде відсутнє з 15:00 до 19:00.
  • 4 група: світло буде відсутнє з 7:00 до 11:00.
  • 5 група: світло буде увесь день.
  • 6 група: світло буде відсутнє з 18:00 до 22:00.

Одещина:

  • 1 група: світло буде увесь день.
  • 2 група: світло буде відсутнє з 14:00 до 17:00.
  • 3 група: світло буде відсутнє з 7:00 до 10:00.
  • 4 група: світло буде відсутнє з 9:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
  • 5 група: світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00.
  • 6 група: світло буде увесь день.

Дніпропетровщина:

  • 1 група: світло буде увесь день.
  • 2 група: світло буде відсутнє з 14:00 до 17:00.
  • 3 група: світло буде відсутнє з 7:00 до 11:00.
  • 4 група: світло буде відсутнє з 16:00 до 20:00.
  • 5 група: світло буде відсутнє з 19:00 до 22:00.
  • 6 група: світло буде увесь день.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

енергетика
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