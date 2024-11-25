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Графіки відключення світла на вівторок: обмеження будуть більшими

Понеділок, 25 листопада 2024, 18:24 - Артур Крижний

У вівторок 26 листопада графіки відключення електроенергії будуть застосовувати з 7:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 7:00 – 10:00 — одна черга відключень (до 4 годин на добу без світла).
  • 14:00 – 21:00 — одна черга відключень (до 4 годин на добу без світла).

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - розповіли в енергокомпанії.

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Водночас енергетики зазначили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

Обмеження будуть дещо більшими за відключення понеділка 25 листопада, коли вимикали лише одну чергу з 14:00 до 20:00.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

енергетика
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