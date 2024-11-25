Графіки відключення світла на вівторок: обмеження будуть більшими

У вівторок 26 листопада графіки відключення електроенергії будуть застосовувати з 7:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

7:00 – 10:00 — одна черга відключень (до 4 годин на добу без світла).

14:00 – 21:00 — одна черга відключень (до 4 годин на добу без світла).

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - розповіли в енергокомпанії.

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Водночас енергетики зазначили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

Обмеження будуть дещо більшими за відключення понеділка 25 листопада, коли вимикали лише одну чергу з 14:00 до 20:00.