Новости 15 октября: выплата "тысячи Зеленского", бронирование, открытие неба над Украиной

О тысяче Зеленского: Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней "еПоддержки": каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.

О бронировании: Правительство завершило аудит и с 1 декабря вводит новый порядок бронирования и определения критических для экономики предприятий.

Об открытии неба: Госавиационная служба Украины рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации, а первым городом с работающим аэропортом может стать Львов.

О МАГАТЭ: В МИД РФ обиделись на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о войне РФ против Украины, и заявили, что специалисты агентства находятся на станции якобы только с согласия Москвы.

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О российских НПЗ: По меньшей мере три российских нефтеперерабатывающих завода были вынуждены остановить переработку или сократить объемы производства из-за значительных убытков на фоне ограничения экспорта, роста цен на нефть и высоких затрат на кредиты.

О детенизации экономики: За 10 месяцев 2024 года поступления в госбюджет от детенизации в долларовом эквиваленте составили 1,67 млрд долларов.

Эксклюзив ЭП

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Трамп планирует обвалить нефтяные цены. Насколько это реально и как повлияет на Россию?

Коридор 30-40 долларов за баррель нефти может стать смертельным для российской добывающей промышленности и экономики. Возможно ли снизить цены до этого уровня?