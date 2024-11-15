Москва образилася на заяву МАГАТЕ щодо перспектив війни, яку РФ веде проти України

У МЗС РФ образилися на слова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо війни РФ проти України, й заявили, що фахівці агентства знаходяться на станції нібито лише зі згоди Москви.

Про це йдеться заяві Міністерства закордонних справ РФ, пише "Радіо Свобода".

Зовнішньополітичному відомству РФ не сподобалися слова Ґроссі в інтерв’ю німецькій інформагенції DPA, що представники МАГАТЕ перебуватимуть на атомній електростанції до можливого заморожування збройного протистояння.

"Експерти Секретаріату (МАГАТЕ) перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора виключно за згодою уряду Російської Федерації і лише доти, доки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим", – стверджують російські дипломати.

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Нагадаємо:

У серпні 2024 року експерти МАГАТЕ не отримали від росіян доступу всередину градирні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), де сталася пожежа.

Запорізька АЕС окупована російськими військами з березня 2022 року.

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