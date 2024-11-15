Російські НПЗ скорочують перероблення нафти через збитки: існує загроза закриття – Reuters

Щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені зупинити переробку або скоротити обсяги виробництва через значні збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити.

Про це повідомляє Reuters.

Три заводи - Туапсинський, Ільський і Новошахтинський - призупинили або скоротили обсяги виробництва в останні місяці.

Зазначається, що закриття нафтопереробних заводів свідчить про проблеми російської нафтопереробної промисловості, яка опинилася під прицілом атак українських безпілотників, західних санкцій проти Росії, які змушують нафтопереробників продавати паливо зі знижкою, а також високих відсоткових ставок.

Реклама:

Криза скорочує експорт палива і знижує доходи компаній, що призводить до зменшення надходжень до державного бюджету в умовах високої інфляції та невизначеності на енергетичних ринках, які і без того стурбовані млявим попитом.

Найменш технологічні російські нафтопереробні заводи, які не виробляють преміальних видів палива, постраждали найбільше, зазнавши збитків до 102 доларів за метричну тонну протягом кількох місяців другої половини 2024 року.

Росія має 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, не враховуючи кілька малих заводів, які здатні переробляти 5,5 млн барелів на добу.

Реклама:

Нагадаємо:

Центральний Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку відразу на 2 відсоткові пункти - до рекордних 21% річних.

Вибух, який стався 26 серпня на Омському НПЗ, вивів з ладу майже половину потужностей підприємства.