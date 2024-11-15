Уряд оновив критерії бронювання та визначення критичних підприємств

Уряд завершив аудит і з 1 грудня запроваджує новий порядок бронювання та визначення критичних для економіки підприємств.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути", - повідомив він.

Так, новий порядок бронювання та критичності діятиме з 1 грудня. Тепер усі регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

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Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників.

"Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", - повідомив Шмигаль.

Крім того, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію". Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям, пояснив прем'єр.

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Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого.

До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

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