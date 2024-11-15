Гетманцев про успіхи детінізації: отримали майже стільки ж коштів, як від Канади

За 10 місяців 2024 року надходження до держбюджету від детінізації в доларовому еквіваленті дорівняли 1,67 млрд доларів.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Це зіставно із бюджетною допомогою від Канади, яка є п’ятим за обсягом переданого фінансового ресурсу партнером України", - повідомив він.

Водночас надходження від детінізації по податках, що адмініструються Державною податковою службою, сягають 6,1% від наданої міжнародної допомоги цього року, додав він.

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Нагадаємо:

Детінізація ринку лікеро-горілчаної продукції за 10 місяців 2024 року принесла бюджету на 43,5% більше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Йдеться про збільшення на 3,3 млрд. грн.

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