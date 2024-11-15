Уряд затвердив дату початку виплати "тисячі Зеленського"

Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової "єПідтримки": кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів", - повідомив він.

За словами Шмигаля, уряд 15 листопада ухвалює порядок реалізації цього проєкту: визначатимуть, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити.

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"Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини", - продовжив він.

Шмигаль розповів, куди можна витратити кошти:

На ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше.

Підтримку української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду.

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Нагадаємо:

Українці, які не мають доступу до "Дії", зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення "Укрпошти".

Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової "єПідтримки", на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

Уряд пропонує розраховувати на невикористані кошти з Фонду безробіття для виплати "тисячі Зеленського".