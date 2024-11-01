Новости 1 ноября: пилотный проект 5G-связи, возможные новые графики отключений света

О 5G-связи: Правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запускает тестирование сети 5G.

Об электроэнергии: Почасовые графики отключения электроэнергии могут начаться уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры. Такое мнение высказал член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко.

В "Центрэнерго" отмечают, что определение графиков аварийных отключений - это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" сообщили, что на сегодня, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет.

Реклама:

Об отопительном сезоне: Украине хватит природного газа для прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 годов с учетом его потребления объектами электроэнергетики.

Эксклюзив ЭП

Зеленое золото: как авокадо покорило мир и сколько зарабатывают страны-экспортеры

Реклама:

Авокадо превратилось из экзотического фрукта в мировую звезду здорового питания. Как его выращивание привело к дефициту воды и противостояниям картелей?