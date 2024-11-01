У "Центренерго" відреагували на заяву про початок відключень світла
У "Центренерго" наголошують, що визначення графіків аварійних відключень - це виключна компетенція НЕК "Укренерго".
Про це йдеться у повідомленні "Центренерго" на заяву члена наглядової ради компанії про початок відключень світла.
"Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень - це виключна компетенція НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.
Водночас пресслужба "Центренерго" пише, що заява члена наглядової ради компанії Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії.
Юридична служба енергокомпанії наразі розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію "неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду".
Ситуація в енергосистемі стабільна, додали в енергокомпанії.
Нагадаємо:
Погодинні графіки відключення електроенергії можуть початися вже з наступного тижня через відчутне зниження температури.