У "Центренерго" відреагували на заяву про початок відключень світла

У "Центренерго" наголошують, що визначення графіків аварійних відключень - це виключна компетенція НЕК "Укренерго".

Про це йдеться у повідомленні "Центренерго" на заяву члена наглядової ради компанії про початок відключень світла.

"Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень - це виключна компетенція НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Водночас пресслужба "Центренерго" пише, що заява члена наглядової ради компанії Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії.

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Юридична служба енергокомпанії наразі розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію "неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду".

Ситуація в енергосистемі стабільна, додали в енергокомпанії.

Нагадаємо:

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Погодинні графіки відключення електроенергії можуть початися вже з наступного тижня через відчутне зниження температури.