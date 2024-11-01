В Україні запускають пілотний проєкт 5G-зв’язку у трьох містах – Мінцифри

Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Пілотний проєкт триватиме два роки у двох етапах та охопить три міста. Мета — перевірити сумісність 5G з військовим обладнанням. Цим займуться НКЕК та Український державний центр радіочастот.

5G здатен передавати дані в десять разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для передачі великих обсягів інформації на високих швидкостях. За планом, повноцінний запуск 5G в Україні відбудеться до 2030 року.

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Крім того, нова постанова дозволяє операторам використовувати частоту 2100 МГц не лише для 3G, але і для 2G чи 4G, а звільнені частоти 694–862 МГц від телебачення планують звільнити для мобільного зв’язку.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні ще в пандемійному 2020 році.

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Раніше, у Міністерстві цифрової трансформації анонсували запуск пілотної версії технології 5G у 2024 році.